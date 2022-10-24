В парке «Учкуевка» бабушка исписала скамейки

Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем Telegram-канале выложил видел, на котором видно, как пожилая женщина портит городское имущество.

«К сожалению акты вандализма совершают и представители старшего поколения. То, что бабушка пишет на скамейках публиковать не буду», — отметил Горлов.

При этом он подчеркнул, что материалы будут переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее глава горхоза Евгений Горлов сообщал, что вандалы навели беспорядок в Комсомольском парке.

Ольга Сурикова