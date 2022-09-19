ФК «Севастополь» обыграл «Алустон» в Кубке КФС

ФК «Севастополь» на выезде со счетом 2:1 обыграл алуштинский «Алустон» в рамках 1\4 финала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза 2022 года.

Также определились еще 3 полуфиналиста Кубка КФС, ими стали: симферопольская «ТСК-Таврия», «Рубин Ялта» и действующий обладатель Кубка — бахчисарайский «Кызылташ».

Полуфинал пройдет 26 октября, а пары команд будут определены жребием.

Напомним, ФК «Севастополь» может войти в Футбольную национальную лигу.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

Дмитрий Островский