ФК «Севастополь» обыграл «Алустон» в Кубке КФС

ФК «Севастополь» на выезде со счетом 2:1 обыграл алуштинский «Алустон» в рамках 1\4 финала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза 2022 года.
Также определились еще 3 полуфиналиста Кубка КФС, ими стали: симферопольская «ТСК-Таврия», «Рубин Ялта» и действующий обладатель Кубка — бахчисарайский «Кызылташ».
Полуфинал пройдет 26 октября, а пары команд будут определены жребием.
Напомним, ФК «Севастополь» может войти в Футбольную национальную лигу.
Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»
Дмитрий Островский