ФК «Севастополь» может войти в Футбольную национальную лигу

Для севастопольских футболистов пришла блестящая новость – их могут взять в Футбольную национальную лигу или Первую лигу России.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов.

Рабочая группа Футбольной национальной лиги изучит состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя. Она должна проверить степень готовности клубов к интеграции в соревновательный процесс. Будет проведен аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая. Состав рабочей группы будет определен в ближайшее время.

ФНЛ передаст собранные данные в Российский футбольный союз. Решение по включению команд из Крыма и Севастополя в соревнования будет принимать РФС после совместного рассмотрения отчетов с Министерством спорта.

«Футбольная национальная лига» — некоммерческая организация, входящая в структуру Российского футбольного союза и отвечающая за проведение второго и третьего по рангу футбольных дивизионов России

Напомним, Напомним, в прошлом сезоне ФК «Севастополь» упустил чемпионство в Премьер-лиге КФС симферопольской «Таврии» и занял вторую строчку.

Дмитрий Островский