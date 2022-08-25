ФК «Севастополь» может войти в Футбольную национальную лигу

Для севастопольских футболистов пришла блестящая новость – их могут взять в Футбольную национальную лигу или Первую лигу России.
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов.
Рабочая группа Футбольной национальной лиги изучит состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя. Она должна проверить степень готовности клубов к интеграции в соревновательный процесс. Будет проведен аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая. Состав рабочей группы будет определен в ближайшее время.
ФНЛ передаст собранные данные в Российский футбольный союз. Решение по включению команд из Крыма и Севастополя в соревнования будет принимать РФС после совместного рассмотрения отчетов с Министерством спорта.
«Футбольная национальная лига» — некоммерческая организация, входящая в структуру Российского футбольного союза и отвечающая за проведение второго и третьего по рангу футбольных дивизионов России
Напомним, Напомним, в прошлом сезоне ФК «Севастополь» упустил чемпионство в Премьер-лиге КФС симферопольской «Таврии» и занял вторую строчку.
Дмитрий Островский