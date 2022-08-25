В Севастополе полиция прибрежные зоны теперь будет патрулировать на гидроциклах

В Севастополе полицейские впервые провели рейд по прибрежных зонам города на гидроциклах. Сейчас разработано 5 маршрутов такого патрулирования в различных районах Севастополя, в том числе в районе парка Победы, Учкуевки, Любимовки, а также пляжей Балаклавского района, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На гидроциклы пересадили сотрудников отдельного батальона ППСП им. Василия Бузина. Они сдали нормативы по плаванию в различных условиях и специальное обучение во «Всероссийском обществе спасания на водах» по специальности «матрос-спасатель» и обучение в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова с получением права управления маломерным судном типа гидроцикл.

В ходе первого рейда уже было выявлено нарушение в сфере торговли на одном из пляжей. Была изъята незаконно реализуемая продукция, а в отношении правонарушителя составлен протокол.

Кроме того, полицейскими подготовлены материалы для направления в Департамент внутренней политики в связи с незаконным использованием территории пляжа предпринимателем.

Напомним, отдельный батальон ППСП им. Василия Бузина также сейчас занимается патрулированием и наведением порядка на так называемой «стометровке» в Артбухте.

Ольга Сурикова