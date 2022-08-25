Севастопольца будут судить за дискредитацию Вооруженных сил России

В Севастополе полиция задержала 30-летнего местного жителя за действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. В соцсети были выявлены его публикации, направленные против российской армии.

«Задержанный рассказал правоохранителям, что администрирует аккаунт в одной из социальных сетей, где размещал различные оскорбительные высказывания и другую информацию, направленную на дискредитацию военнослужащих ВС РФ», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В ближайшее время собранные полицейскими материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, пенсионерка из Крыма получила два года колонии за осквернение могилы участника СВО.

Ольга Сурикова