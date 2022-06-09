ФК «Севастополь» выиграл матч, но упустил чемпионство в Премьер-лиге КФС

Вчера, 8 июня, ФК «Севастополь» убедительно переиграл ФК «Евпатория» со счетом 3:0 в 28 туре Премьер-лиги КФС.

Однако, в тот же день симферопольская «ТСК – Таврия» с таким же счетом обыграла ялтинский «Рубин», чем гарантировала себе чемпионство.

Севастопольский клуб упустил победные очки в крымском дерби с «ТСК – Таврия», которое проходило 28 мая.

Напомним, футбольный клуб «Севастополь» за последние три года становился победителем чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза в сезонах 2018-2019, 2020-2021 годов.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

Дмитрий Островский