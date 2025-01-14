Фигуранты уголовного дела о теракте на Крымском мосту останутся под стражей до 8 июня

Срок содержания под стражей подозреваемых в подготовке и совершении теракта на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года, продлен до 8 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

На скамье подсудимых остаются восемь человек, которые, по версии следствия, вошли в состав преступной группы. Ее, как указывается, в 2022 году возглавил замглавы СБУ Василий Малюк — следствие в отношении него еще не получило обвинительного заключения.

Под его руководством задержанные приобрели взрывное устройство и, замаскировав его под строительную пленку, погрузили в автомобиль. Водитель грузовика, не знавший о взрывчатке, въехал на мост, где устройство сдетанировало. Погиб сам автомобилист и четверо человек, находившихся в проезжавшей рядом легковушке.

Меру пресечения фигурантам продлили еще в конце декабря. Первое заседание по делу состоится 21 января 2025 года.

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Ольга Сурикова