В Севастополе пресечена работа подпольного казино

Трое приезжих мужчин в возрасте от 25 до 27 лет установили компьютерного оборудования и проводили азартные игры в подпольном игорном салоне в Гагаринском районе, сообщает пресс-служба УМВД Севастополя,

Их деятельность пресекалась правоохранителями при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол».

В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», материалы переданы в следственный орган для принятия решения.

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Ольга Сурикова