В Севастополе за 13 января вывезли 4,36 тонны загрязненного мазутом грунта

В Севастополе озвучена оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе на утро 14 января
За 13 января вывезли для утилизации 4,36 тонны загрязненного мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, из Голубой бухты и с Солдатского пляжа. За все время работ вывезли 158,83 тонны.
Сегодня продолжается вывоз мешков из Качи, где шла уборка в районе «Нашего паруса».
Сегодня волонтеры отправились работать на береговую линию в Каче.
В районе «Серебряного бриза» Спасательная служба Севастополя оперативно развернула большую палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть.
В правительстве подчеркнули, что на месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые мы выдаем бесплатно.
Продолжается обследование береговой линии и акватории.
На реабилитации в госветклинике находятся 33 птицы.
Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.
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Ольга Сурикова