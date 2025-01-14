В Севастополе за 13 января вывезли 4,36 тонны загрязненного мазутом грунта

В Севастополе озвучена оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе на утро 14 января

За 13 января вывезли для утилизации 4,36 тонны загрязненного мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, из Голубой бухты и с Солдатского пляжа. За все время работ вывезли 158,83 тонны.

Сегодня продолжается вывоз мешков из Качи, где шла уборка в районе «Нашего паруса».

Сегодня волонтеры отправились работать на береговую линию в Каче.

В районе «Серебряного бриза» Спасательная служба Севастополя оперативно развернула большую палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть.

В правительстве подчеркнули, что на месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые мы выдаем бесплатно.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

На реабилитации в госветклинике находятся 33 птицы.

Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

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Ольга Сурикова