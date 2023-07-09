Минобороны Украины спустя 9 месяцев признало ответственность за подрыв Крымского моста

Заместитель министра обороны Анна Маляр призналась, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Об этом она сообщила в Telegram, когда перечисляла список побед Украины за 500 дней конфликта с Россией.

Она отметила, что операция была необходима, чтобы нарушить логистику российских оккупантов.

Это первое открытое признание военно-политическим руководством Украины причастности к подрыву переправы.

«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала она в Telegram.

Ольга Сурикова