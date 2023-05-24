Евгений Пригожин рассказал, какие потери под Бахмутом понесли ЧВК и ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в боях на Украине погибло около 20 тысяч бойцов «Вагнера» и 50-70 тысяч солдат ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Константину Долгову.

«За время ведения операции я выбрал 50 000 заключенных, из которых погибло около 20 %. Их погибло ровно столько же, сколько пришло к нам по контракту», — подчеркнул глава ЧВК «Вагнер».

При этом Пригожин сообщил, что в боях с его подразделениями погибли от 50 до 70 тысяч солдат ВСУ. По его словам, раненным Украина потеря также около 50 тысяч, подразделения «Вагнера» ранеными потеряли около 30 тысяч.

Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин назвал регионы, которые лучше всех помогают ЧВК «Вагнер». Он отметил, что глава Республики Крым Сергей Аксенов «открыл глаза многим» на проблемы с поставкой снарядов для ЧВК. Ранее Аксенов публично поддержал Евгения Пригожина и призвал дать снаряды на передовую.