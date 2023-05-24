Сегодня квартира Зеленского в Ливадии станет собственностью правительства Крыма

Госсовет Крыма принял окончательное решение национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Сегодня у нас на сессию (Госсовета Крыма) идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих антироссийскому режиму на Украине», – сказал он.

Он подчеркнул, что «враги России» не могут зарабатывать в российском Крыму.

«И все, кто мечтает о том, что в Крыму что-то будет, пусть оставят свои мечты в покое», – заключил Аксенов.

Напомним, жена Владимира Зеленского Елена владеет квартирой в жилом комплексе «Император» в Ливадии. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года оплатил услуги ЖКХ в своей квартире в Крыму на год вперед. Ранее Сергей Аксенов заявил, что эту квартиру передадут малообеспеченным или многодетной семье.

Ольга Сурикова