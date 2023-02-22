Пригожин высоко оценил поддержку ЧВК «Вагнер» властями Крыма

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин назвал регионы, которые лучше всех помогают ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что глава Республики Крым Сергей Аксенов «открыл глаза многим» на проблемы с поставкой снарядов для ЧВК. Напомним, ранее Аксенов публично поддержал Евгения Пригожина и призвал дать снаряды на передовую.

В ответе на запрос нашего издания основатель ЧВК также отметил, что Крым входит в тройку регионов, которые оказывают наибольшую поддержку его бойцам.

«Не могу сказать про всех, но поддерживают и Крым, и Москва, и Тульская область. Всем известно, что Москва оказывает огромную помощь в зоне СВО. Например, оборонительные сооружения практически по всей линии соприкосновения — дело рук москвичей. При этом представители гражданских организаций нередко погибают, но выполняют поставленные им задачи. Тульская область также всегда находится на острие и помогает всем, чем может. Знаю, что курский губернатор с автоматом бегал у нас в учебном центре. И постоянно отправляет людей к нам на обучение», — написал Пригожин.

Тем не менее он также отметил, что снарядный голод в подразделениях «Вагнера» до сих присутствует, а «в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах».

«В целом, это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят. А таких, как Аксенов, который погружен в ситуацию и держит руку на пульсе, к сожалению, не очень много», — подытожил Пригожин.

Напомним, ЧВК «Вагнер» опровергли казнь крымчанина.