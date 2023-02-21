Аксенов поддержал Пригожина и призвал дать снаряды на передовую

Глава Крыма Сергей Аксенов записал видео, в котором он просит немедленно поставить снаряды на переднюю линию и выражает свою поддержку главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

«Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности», — написал он в своих соцсетях.



Ранее представители ЧВК и сам Пригожин сообщали, что их подразделения испытывают снарядный голод из-за отсутствия поставок боеприпасов.

Напомним, ЧВК «Вагнер» опровергли казнь крымчанина.