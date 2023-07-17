По информации минтранса РФ, работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за ЧП на Крымском мосту, возобновлена в 10:00 по московскому времени.

«В 10:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — информирует Telegram-канал ведомства.

Утром в понедельник работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту.

Глава Крыма Серегей Аксенов сегодня ночью объявил о ЧП в районе 145-й опоры, из-за которого движение по мосту оказалось остановлено

НАК квалифицировал произошедшее как теракт, двумя украинскими надводными беспилотниками повреждена автодорожная часть моста

Погибли мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести

По информации СМИ, просел один из пролетов моста. Опоры, по данным минтранса РФ, целы. Железнодорожное полотно атакой на затронуто.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости