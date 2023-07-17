Крымский мост снова поврежден в результате атаки ВСУ

Движение по Крымскому мосту остановлено из-за вероятной атаки ВСУ. Об этом сообщают власти республики.

«Остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

Местные жители сообщили, что около 3 часов ночи в районе моста прозвучали взрывы. По предварительным данным, есть погибшие. О состоянии моста данных нет, но в районе «происшествия» отключено освещение.

Аксенов попросил воздержаться от поездок по Крымскому мосту и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через «новые регионы». Также власти Крыма подчеркивают, что полуостров обеспечен всем необходимым.

«Крым обеспечен горюче-смазочными материалами, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», — врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

В Темрюкском районе Краснодарского края сформирован оперативный штаб — для координации действий служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр призналась, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года.