Экспертный совет выступил против нынешнего проекта реконструкции Исторического бульвара.

В проекте многое не учтено

Экспертный совет выступил против существующего проекта реконструкции Исторического бульвара Севастополя, подчеркивая на невозможности реализации проектной документации, разработанной в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Музея обороны Севастополя.

В заседании совета и обсуждении проекта приняли участие местные архитекторы, общественники, представители Севнаследия и заказчика работ на Историческом бульваре – компании «Единый заказчик в сфере строительства» (минстрой России).

Участники мероприятия отметили, что существующий проект не учитывает потребности изменившейся инфраструктуры музея и Севастополя и не соответствует историческому облику города.

«По данным экспертного обследования работ (выполненных в 2018-2019 годы) ФГУП «Росэкпертиза» в проекте не учтены необходимые объёмы работ по утилизации четырёх демонтированных зданий, дорожных покрытий и строительного мусора. Система ливневой канализации не совместима с существующими городскими сетями. Зонирование системы автоматического полива не стыкуется с зонами отдыха и туристическими маршрутами», – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом указывается, что стоимость отдельных строительных материалов экономически не обоснована.