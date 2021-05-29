Экспертный совет выступил против нынешнего проекта реконструкции Исторического бульвара.

В проекте многое не учтено
Экспертный совет выступил против существующего проекта реконструкции Исторического бульвара Севастополя, подчеркивая на невозможности реализации проектной документации, разработанной в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Музея обороны Севастополя.
В заседании совета и обсуждении проекта приняли участие местные архитекторы, общественники, представители Севнаследия и заказчика работ на Историческом бульваре – компании «Единый заказчик в сфере строительства» (минстрой России).
Участники мероприятия отметили, что существующий проект не учитывает потребности изменившейся инфраструктуры музея и Севастополя и не соответствует историческому облику города.
«По данным экспертного обследования работ (выполненных в 2018-2019 годы) ФГУП «Росэкпертиза» в проекте не учтены необходимые объёмы работ по утилизации четырёх демонтированных зданий, дорожных покрытий и строительного мусора. Система ливневой канализации не совместима с существующими городскими сетями. Зонирование системы автоматического полива не стыкуется с зонами отдыха и туристическими маршрутами», – говорится в сообщении пресс-службы.
При этом указывается, что стоимость отдельных строительных материалов экономически не обоснована.
Совет, как уже неоднократно сообщалось, также поддержал предложение внести в проект архитектурные и конструктивные решения 1951 года.
По итогам заседания совета, руководству музея было рекомендовано выступить заказчиком допроектирования.
«Это позволит сделать этот процесс транспарентным для жителей и общественности города. В связи с отсутствием в настоящее время необходимых финансовых ресурсов, музею также рекомендовано обратиться в адрес минкультуры России, к организациям и благотворительным фондам города для привлечения необходимых средств для качественного решения вопросов допроектирования и скорейшего начала работ на Историческом бульваре», – отметили в пресс-службе музея.
Напомним, реконструкция Исторического бульвара в Севастополе началась еще в 2018 году. Еще завершение анонсировалось на начало 2020 года и оценивалось в полмиллиарда рублей.
Осенью 2020 года на бывшего подрядчика было заведено уголовное дело. Сейчас реконструкция Исторического бульвара остановлена, несмотря на новый заключённый государственный контракт.
Ольга Сурикова