На площади Нахимова на два дня ограничат стоянку транспорта

Также по центральному кольцу будет ограничено движение

В Севастополе на площади Нахимова ограничат остановку и стоянку транспорта с 18:00 28 мая до 18:00 30 мая. На главной городской площади пройдут мероприятия, приуроченные к 103-й годовщине со Дня образования пограничных органов и VI Севастопольского фестиваля и велопробега «ВелоПобеда-2021». Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Кроме того, 30 мая на время прохождения велоколонны будет ограничено движение транспорта по маршруту: площадь Нахимова – проспект Нахимова – улица Большая Морская – улица Гоголя– проспект Генерала Острякова – ТЦ «Океан» — улица Николая Музыки – улица 4-я Бастионная – площадь Ушакова – улица Ленина – площадь Нахимова. Время прохождения колонны — с 12:00 до 13:00.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя