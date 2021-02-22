Исторический бульвар реконструируют по эскизам 1951 года

Хотят качественно и быстро

В Севастополе запланирована масштабная реконструкция исторических музеев города: Панорамы и Диорамы. Какие интересные перемены грядут на этих объектах рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александр Барков.

Первым должен преобразиться мемориальный комплекс «Сапун-гора». Там запланирована укладка гранитных плит и установка ограждений. По предварительной информации, на эти цели предусмотрено 68,5 миллионов рублей. Здание Диорамы закроют на ремонт в начале лета. При этом, обещают, полностью не ограничивать посещение туристами Сапун-горы.

Больше проблем, конечно, возникло с ремонтом Исторического бульвара и Панорамы. Здесь реконструкция началась еще в 2018 году и до сих пор, кроме уголовных дел, ничего не движется.

В ноябре прошлого года заключен новый контракт. Как рассказал Александр Барков журналистам «Первого Севастопольского», основная проблема этого объекта в том, что музей – не участник договорных отношений между заказчиком и исполнителем. Поэтому в проекте много «пробелов». Например, выяснилось, что инженерные коммуникации на бульваре не объединяют с городскими. А про 14 объектов культурного наследия попросту забыли.

Совет содействия музея создаст рабочую группу с привлечением экспертов, чтобы вместе оценить масштабы недоработок в проекте. Ещё одно попытку реконструкции хотят сделать качественно и быстро.

Музей обороны нашёл в архивах проект реконструкции «Исторического» 1951 года. Сделать входы на бульвар хотят именно по эскизам старых документов.

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Что касается реставрации здания Панорамы, к ней приступят лишь в начале 2022 года, после ремонта Диорамы. Делают это, чтобы не закрывать два ключевых объекта одновременно.

Ольга Сурикова