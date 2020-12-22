В Севастополе рассказали, почему остановили работы на Историческом бульваре

Только весной будет закончена экспертиза

В Севастополе остановлена реконструкция Исторического бульвара, несмотря на новый заключённый государственный контракт. Об этом сообщил директор музея-заповедника «Музей обороны Севастополя» Александр Барков.

По его словам, в данный момент проводится экспертиза сделанного ранее в связи с возбужденным уголовным делом на предыдущего директора.

«Было возбуждено уголовное дело по отношению к руководству предыдущего подрядчика. И большое количество экспертных мероприятий, связанных с необходимостью понимания, что было сделано – что не было сделано, что было сделано с соблюдением всех требований или с определёнными нарушениями, существенно тормозит эту работу», – заявил он, пишет «Новый Севастополь».

Директор добавил, что завершение всех экспертных технических процедур состоится в конце февраля – начале марта следующего года.

Александр Барков также отметил, что заказчиком реконструкции является не музей, а госучреждение, подведомственное минстрою РФ.

«Мы приняли решение создать наблюдательный совет по реконструкции Исторического бульвара, для того чтобы музей имел возможность получить экспертных союзников», – сказал Барков.

Состав этого совета насчитывает 45 человек. В него входят представители местных общественных организаций и профессиональных сообществ.

Директор музея добавил, что рассчитывает на разработку концепции туристическо-рекреационного использования Исторического бульвара, которая обоснует использование его территории и прилегающей.

«Там есть определённая инфраструктура, связанная с аттракционами. Например, мы тогда будем вместе понимать – то ли это является дополнением к Историческому бульвару, то ли это должно быть объектом, не связанным с ним», – объяснил он.

Напомним, реконструкция Исторического бульвара в Севастополе началась еще в 2018 году. Еще завершение анонсировалось на начало 2020 года и оценивалось в полмиллиарда рублей.

Осенью 2020 года на бывшего подрядчика было заведено уголовное дело.

Фото: news-life.org