В Севастополе дерево рухнуло на человека

Ничего не подозревающий мужчина сидел при этом на лавочке

В Севастополе на Северной стороне на мужчину, сидящего на лавочке, внезапно рухнул старый тополь. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, выложив также видео последствий падения дерева.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

В городском департаменте здравоохранения подтвердили, что «пациент госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь».

«Около 11:40 упал тополь, на пожилого человека, 54 года, по словам населения, 2 месяца назад должны были спилить, гнилые деревья, было написано заявления, итог какой: у мужчины сломано бедро, разбита спина, скорее всего сломана нога, может кто услышит и займётся этими деревьями», – говорится в группе «Инцидент Крым | Севастополь | Симферополь» соцсети ВК.

Отметим, в Севастополе, к сожалению, достаточно часто падают деревья. При этом чаще всего доставалось припаркованным рядом автомобилям.

Ольга Сурикова

Фото. видео: Инцидент Крым | Севастополь | Симферополь/vk.com