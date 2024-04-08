Экс-министр культуры Крыма Новосельская попросилась в зону СВО

Осужденная на 10 лет за взятки экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская подала заявление на службу в зоне СВО. Об этом сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

Новосельская подала заявление три месяца назад и надеется, что его рассмотрят в ближайшее время.

В 2023 году замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии по делу о взятке на 25 млн руб., которую Новосельская получила от представителей ООО «Меандр» за покровительство при строительных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Напомним, чиновницу уволили в связи «с утратой доверия» в 2021 году после задержания за получение в 2018 году взятки.

Также стала известна, когда в прямом эфире на заседании кабинета министров Крыма произнесла фразу: «Да ё* твою мать! Поставили как обезьяне!», а также проводя экскурсию для министра экономического развития РФ Максима Решетникова, главы Крыма Сергея Аксенова и делегации, Арина Вадимовна назвала грифонов орлольвами, которые охраняют вход в Ад.