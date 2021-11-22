Министра культуры Крыма уволили в связи с утратой доверия

Аксенов подписал указ спустя три дня после решения суда

Задержанную по обвинению в получении взятки Арину Новосельскую уволили с поста министра культуры Крыма. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – сообщил Аксенов.

Напомним, Новосельскую задержали 18 ноября по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. Суд арестовал ее на два месяца.

Ольга Сурикова