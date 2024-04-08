В Севастополе камера в троллейбусе помогла найти «любителя чужого»

Сотрудники севастопольского уголовного розыска задержали парня подозреваемого в прикарманивании забытого в троллейбусе смартфона.



В полиции установили, что 32-летний безработный ранее судимый севастополец, подобрал забытый смартфон с сидения в троллейбусе. Гаджет забыл 29-летний парень. Воришке понравился телефон, и он его использовал в личных целях. Теперь задержанному светит до 5 лет по уголовной статье.

Напомним, чиновниц и нотариуса за мошенничество в особо крупном размере, в том числе продажу 51 участка в урочище Ласпи осудили на условные сроки.