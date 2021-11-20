Министр культуры Крыма арестована на два месяца

За крупную взятку

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Рассмотрев доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января», – говорится в сообщении суда.

Как ранее сообщалось, Новосельская была задержана накануне по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей от компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе.

Отметим, многим министр культуры Крыма Арина Новосельская запомнилась тем, что выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, прервав Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне».

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Басманного суда