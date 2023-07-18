Бывшего министра культуры Крыма Новосельскую посадили на 10 лет за коррупцию

Замоскворецкий суд Москвы дал 10 лет общего режима экс-министру культуры Республики Крым Вере Новосельской по овбинению в получении взятки в размере 25 млн рублей.

Чиновницу уволили в связи «с утратой доверия» в 2021 году после задержания за получение в 2018 году взятки от подрядной организации ООО «Меандр», занимающейся строительством Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Также стала известна, когда в прямом эфире произнесла фразу: «Да ё* твою мать! Поставили как обезьяне!».