Движение по Крымскому мосту открыли после ремонтных работ

Движение автомобильного транспорта по Крымскому моста открыто сегодня после приостановки на несколько часов для ремонтных работ, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Работы были окончены на два часа раньше запланированного времени.

Мост закрыли сегодня днем для демонтажа и вывоза последнего из восьми пролетов автомобильной части Крымского моста.

После анонсированного ремонта строителям останется надвинуть два новых пролета и установить их в проектное положение.

Ремонт обещают полностью закончить в марте.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Это привело к обрушению части автомобильного дорожного полотна и повреждению железнодорожного. ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины.Киевский районный суд Симферополя 14 октября вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.

Ольга Сурикова