В Севастополе только прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида лекарствами

В Севастополе прокуратура восстановила права ребенка-инвалида на льготное обеспечение медицинскими изделиями

В ведомство обратилась мама мальчика 2009 года рождения. Ее сын страдает заболеванием «сахарный диабет 1 типа» и является инвалидом. Для его лечения требуются датчики для мониторинга уровня глюкозы в крови FreeStyle Libre из расчета 1 датчик на 14 дней, всего 26 датчиков на календарный год.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на Департамент здравоохранения города обязанности предоставить ему необходимые медицинские изделия на весь период лечения.

Иск прокурора удовлетворен, однако и после этого Департаментом закуплено недостаточное количество датчиков.

Прокуратуре пришлось обратить к замгубернатора с представлением об устранении нарушений закона. Только тогда депздравом необходимые медицинские изделия закуплены органом исполнительной власти в большем объеме, предоставлены данному ребенку и другим детям-инвалидам, которые также нуждаются в аналогичных средствах диагностики.

Ольга Сурикова