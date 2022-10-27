Доставлять еду и стройматериалы в Крым будут только железнодорожным транспортом

В Крым доставка продовольствия, угля и стройматериалов будет идти только железнодорожным транспортом. Об этом сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы большинство грузов, в том числе продовольственных, переориентировали на железнодорожный транспорт. Там есть еще задел на увеличение. У нас переориентированы (на перевозку поездами) сахар, гречка, рис. Из непродовольственного – то, что актуально к началу отопительного сезона – уголь, а также необходимые материалы для обеспечения сдачи (строительных) объектов в срок: стройматериалы, в том числе цемент», – рассказал Лукашенко.

С 27 октября в Краснодарском крае ограничен проезд грузовиков к паромной переправе. Теперь паромом будут переправлять только скоропортящиеся товары, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

Всем остальным предлагается два варианта доставки товаров в Крым – или по сухопутному маршруту через Ростовскую область, Мариуполь, Мелитополь в Джанкой, или железнодорожным транспортом.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Сдетонировавшее устройство находилось внутри грузовика.

Ольга Сурикова