ФК «Севастополь» проиграл крымское дерби в полуфинале Кубка КФС

ФК «Севастополь» уступил симферопольской «ТСК-Таврия» в полуфинале Кубка Крымского футбольного союза сезона 2022 года.

Команды не смогли в основное время достичь превосходства, закончив его со счетом 1:1. Тем не менее, в серии послематчевых пенальти симферопольский клуб смог реализовать больше попыток, забив 4 против 3 голов от ФК «Севастополь».

Примечательно, что эта встреча принципиальных соперников стала первой в истории Кубков КФС.

Напомним, ФК «Севастополь» со следующего сезона будет участвовать в Футбольной национальной лиге.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»