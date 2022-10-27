В России предложили покинувших страну с начала СВО отнести к иноагентам

Покинувшие Россию после начала спецоперации в Украине могут попасть под закон об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — заявил Климов.

Он добавил, что граждане, подписавшие заявления об осуждении России и россиян, совершили политический акт под иностранным влиянием и, соответственно, становятся фигурантами закона об иностранных агентах.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии подчеркнул, что мнение Климова о том, что россияне, покинувшие Россию из-за мобилизации, приравняются к иноагентам является его частным мнением. Спикер Кремля уточнил, что не знает трактовок закона.

Ольга Сурикова