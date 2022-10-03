Профсоюз Севморпорта направил письмо в заксобрание с просьбой спасти предприятие

В Заксобрание Севастополя поступило обращение профсоюза работников Севморпорта, в котором поднимается вопрос судьбы предприятия и сохранением рабочих мест для сотрудников. Письмо было рассмотрено на комитете по экономике закса.

Председатель комитета Евгений Дубовик отметил, что заявители направили обращение для принятия неотложных мер на уровне городского парламента. Предприятие нуждается в финансовом оздоровлении.

«С учетом негативного действия международных санкций, запрета со стороны Черноморского флота в связи с проводимой СВО, задержкой начала навигации круизного судна «Князь Владимир», задержкой арендных платежей валовый доход предприятия снизился. Кроме того, Севморпорт оказался в такой сложной экономической ситуации в связи с передачей всех пассажирских катеров, паромов и причалов в ведение ГУПС «Севэлектроавтотранс». В результате чего, согласно письму, порт лишился выручки порядка 140 миллионов рублей в год», — пояснил Дубовик, сообщила пресс-служба закса.

Он добавил, что в настоящий момент Севморпорт обеспечивает выплату зарплаты, частичную уплату налогов и сборов исключительно за счет продажи оставшегося неликвидного движимого и недвижимого имущества.

Профсоюз подчеркнул, что кредиторская задолженность порта составляет 175 миллионов рублей и продолжает расти. И без выделения финансовой помощи придется остановить работу, а за этим последуют массовые увольнения.

Участвующий в заседании руководитель Департамента транспорта Павел Иено рассказал, что существует План мероприятий по оздоровлению предприятия, и согласно поручениям президента, все рабочие места будут сохранены. Кроме того, по его словам, порт не будет менять свое основное назначение.

Подводя итог глава закса Владимир Немцев отметил, что основная наша задача в решении проблем порта – сохранить все рабочие места, не допустить массовых увольнений.

«Считаю целесообразным в случае принятия каких-либо экономических решений, информировать об этом работников порта. Представители Правительства Севастополя дали гарантии, что Севморпорт будет работать, все его сотрудники останутся и будут получать достойную зарплату. Такие цели есть в «дорожной карте» по жизнеобеспечению предприятия», — заверил Немцев.

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Ольга Сурикова