Назван срок завершения работ по благоустройству на площади Восставших в Севастополе

В Севастополе началось благоустройство зеленой зоны на площади Восставших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он рассказал, что на данной территории будут обустроены пешеходные дорожки, установлены скамьи с навесами, урны, ограждение, будет проведено дополнительное озеленение с обустройством системы полива.

Также проектом предусмотрено наружное освещение и установка системы видеонаблюдения.

«На сегодняшний день устанавливается временное ограждение территории для обеспечения безопасности проведения работ. Подрядная организация — ООО «АВЕС-СТРОЙ», — уточнил глава горхоза.

Горлов подчеркнул, что до конца декабря текущего года все работы должны быть завершены.

Напомним, готовое эскизное решение по ремонту площади было представлено в марте прошлого года. Тогда сообщалось, что благоустройство будет выполнено в стиле «общего духа Севастополя».