Девелоперы-участники СЭЗ смогут достроить севастопольские долгострои

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства города. При этом застройщики будут обязаны передать городу 7% построенных квартир.

Взамен же понесенных затрат они получат компенсационный участок земли от города, таким образом рассчитывают решить проблему севастопольских долгостроев.

«Этот механизм, когда мы даем застройщику, чтобы достроить проблемные дома, через механизм СЭЗ так называемый компенсационный участок, что позволяет покрыть те средства, которые инвестор тратить для достройки проблемного дома. Ну и понятно, что разница в стоимости передается в виде квартир городу», — прокомментировал решение правительства губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, вчера на заседании градостроительного совета было принято решение о строительстве новых микрорайонов в районе Сапун-горы и на месте мототрека на Фиолентовском шоссе.

Также стало известно, что в районе сел Родное и Терновка появится три новых коттеджных поселка.

Дарья Тимофеева

Фото: НТС