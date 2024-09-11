На Сапун-горе появится новый микрорайон, но инфраструктуру придется подождать

На градостроительном совете Севастополя представили концепцию развития участка в районе Сапун-горы. Проект предусматривает строительство жилого комплекса, включающего дома средней этажности (от 5 до 9 этажей), объекты социальной инфраструктуры и большой ландшафтный парк.

Застраиваемая площадь составит 15,7 % от общей площади участка (48 гектаров), 40% отведено под озеленение.

Проектом предусмотрено размещение детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также торговых площадей. Однако школы и поликлиники на территории микрорайона не будет.

По словам представителя застройщика, для того чтобы не создавать избыточное количество социальных объектов, решено интегрировать инфраструктуру нового микрорайона с соседними участками, на которых уже ведется строительство в рамках программы КРТ. Школу и поликлинику планируют разместить на смежной территории.

Представитель компании — застройщика отметил, что концепция учитывает историческую ценность места. Архитектура нового микрорайона будет выполнена в стиле, характерном для Севастополя: сдержанном, лаконичном и в то же время элегантном.

Однако реализация проекта в полном объеме может занять не менее 10 лет. Кроме того, члены градсовета выразили опасения по поводу транспортной доступности и инженерного обеспечения новой застройки. Губернатор Михаил Развожаев поручил проработать эти вопросы на последующих стадиях проектирования.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина