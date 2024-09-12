Из резервного фонда правительства Севастополя выделены средства на приобретение газеты «Комсомольская правда»

Газету будут бесплатно разносить членам ветеранских организаций Севастополя.

Всего раздается 12 тысяч бесплатных экземпляров газеты. О размере субсидии на заседании правительства Севастополя уточнено не было.

Субсидия предоставлена на поставку газеты в 3-4 квартале 2024 года.

«Члены ветеранских организаций, наши ветераны, уважаемая часть самая севастопольцев, отдает предпочтение традиционному средству массовой информации, для получения информации. Это их был запрос. Обратная связь позитивная», — отметил глава города Михаил Развожаев.

Газета выходит раз в неделю. Отметим, что до 2021 года члены ветеранских организаций получали газету «Славу Севастополя».

Дарья Тимофеева

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