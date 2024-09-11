В Варнаутской долине появятся три новых коттеджных поселка

Один поселок расположится в районе села Родное и два в районе Терновки. Территория под поселками уже имеет собственников, при этом ее предстоит перевести из земель сельхозназначения в земли ИЖС и коммерческого назначения.

В частности, предполагается что здесь будет проживать 1022 жителя в 456 частных домах. Также будет выделено 4 участка под коммерцию. Общая стоимость проекта 5 млрд рублей, срок реализации 9 лет. Данные средства будут израсходованы на обустройство уличной дорожной сети строительство инженерных наружных коммуникаций и непосредственно строительство жилых домов и коммерческих объектов.

В случае с коттеджным поселком в Родном правительство Севастополя заключить соглашение с ТСН, а в случае с Терновкой с двумя компаниями-девелоперами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев особо подчеркнул, что все регламенты будущего строительства должны быть четко прописаны, чтобы «не пришлось потом сносить уже построенные дома».

Разработчики проекта обещают, что все дома в будущих коттеджных поселках будут в едином стиле: «Предполагается выполнить их в единой стилистике…В соответствии с того дизайн-кодом, который был принят для города. Это в основном светлые тона фасадов с незначительным кроплением природных материалов. Это естественный камень и деревянная отделка. Также единая стилистика заборов и скатная крыша».

Также губернатор пояснил, что город вынужден разрешить перевод этих земель из сельхозземель, так как там «уже есть сложившаяся ситуация, что земельные участки поделены, и они имеют каждый своего собственника. Соответственно, там планируется разработать непосредственно дизайн-код, который обяжет их выполнить это в единой стилистике».

Напомним, сегодня также стало известно о многоэтажной жилой застройке бывшего моторека в районе Фиолентовского шоссе и Сапун-горы.

Дарья Тимофеева

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