Севастополец развел горе-инвесторов на 2 млн рублей

Мужчина, которого задержали севастопольские оперативники, оказался умелым обманщиком, привлекавшим своих знакомых к инвестированию в несуществующие бизнес-проекты.

Под видом перспективных инвестиций он уговорил двух своих знакомых передать ему значительные суммы денег в размере 2 млн рублей.

Администратор барбершопа, по совместительству парикмахер, предложил своему начальнику несколько выгодных вариантов инвестиций, таких как установка кофейного автомата в университете и покупка дешевых ювелирных изделий.

Для запуска проекта он убедил начальство передать ему миллион рублей, но вместо выполнения своих обязательств похитил деньги.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого, который, ко всему прочему предложил одному из своих состоятельных клиентов стать совладельцем барбершопа.

Обманом убедив его отдать ему 1 млн. рублей, аферист похитил деньги и потратил их на свои личные нужды, развлечения и покупки.

В результате этих преступлений следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Дарья Тимофеева

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