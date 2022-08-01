Депутаты Закса будут инициировать введение налоговых льгот для рестораторов Севастополя

Рассмотрено обращение бизнесменов

В Законодательном собрании на заседании комитета по экономике было рассмотрено обращение от Союза рестораторов с предложениями по введению новых мер поддержки городских предпринимателей в современных экономических условиях.

На заседании присутствовали председатель парламента Владимир Немцев, вице-спикер Илья Журавлев, директор департамента экономического развития Денис Прохватилов, а также представитель Центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба закса.

Спикер парламента отметил, что одной из возможных мер поддержки бизнесменов уже является освобождение их от уплаты арендной платы за летние площадки кафе.

«Уверен, что правительство примет необходимые решения, которые будут стабилизировать экономическую ситуацию в условиях ужесточения внешнего санкционного давления, — сказал Немцев.

Депутаты при этом акцентировали внимание на том, что стоит рассмотреть возможность разработки дополнительных мер, так как бизнес столкнулся с объективными сложностями в условиях проведения специальной военной операции и снижении количества туристов в регионе.

По результатам полугодового мониторинга ситуации парламентарии обратятся в городское Правительство с просьбой рассмотреть возможность ввести налоговые льготы, которые позволят сохранить бизнес в зимний период, заключили на портале заксобрания.

Напомним, рестораторы Севастополя в ходе круглого стола с участием представителей городских властей попросили большей помощи и поддержки в этом году.

Ольга Сурикова