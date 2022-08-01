Сергей Бурштейн: Чтобы понять происходящее, надо побывать там – на передовой

Известный севастопольский музыкант, политик, член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн посетил наших военных на передовой, исполнил для них свои песни и пообщался с ребятами.

«Чтобы понять происходящее, надо побывать там – на передовой. Понимаешь, насколько жизнь скоротечна. Я очень многое переосмыслил за это короткое время», — говорит Сергей Абрамович Бурштейн.

Вместе с единомышленниками он приехал в разведывательный батальон с гуманитарной миссией. Исполнив также несколько своих авторских песен под гитару.

Немногословные, сильные, волевые – так можно сказать, глядя на российских бойцов. Но даже самому сильному человеку нужна поддержка и вера в то, что победа за нами.

Военнослужащие поблагодарили Сергея Абрамовича за душевное исполнение. Каждое слово его песен проникало в душу.

Вернувшись в Севастополь, Сергей Бурштейн написал уже слова и музыку для новой песни, которую он исполнит во время следующего визита, который как он надеется, состоится в ближайшее время.

С собой Сергей Абрамович планирует взять старшего внука Бориса, который вслед за дедом идет по пути общественно-политического лидера и уже возглавляет молодежное крыло ЛДПР в Севастополе.

Кристина Ветер

Фото: Сергей Бурштейн