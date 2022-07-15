Развожаев таки освободил общепит от арендной платы за летние террасы

Обещание давал на ПМЭФе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года освободить общепит от оплаты аренды летних террас. Такое поручение он дал 15 июля на заседание правительства.

Он подчеркнул, что сейчас уже закончен анализ экономической ситуации по субъектам малого и среднего бизнеса. Наполняемость мест размещения составила около 50%.

“Понятно, что это отражается и на посещении общепита. Представители этого бизнеса уже обращались по поводу летних веранд, которые они оплачивают в бюджет», — отметил губернатор.

Глава города напомнил, что в первом полугодии кафе и рестораны освобождались от арендной платы за летние площадки. Такое решение принимались в связи с началом специальной военной операции, проблем с логистикой, что привело к значительном уменьшению турпотока.

Развожаев заявил, что необходимо продлить данную льготу по оплате летних террас до конца года и поручил готовить соответствующее постановление.

Ольга Сурикова