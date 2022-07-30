Севастопольские рестораторы озвучили необходимые им меры поддержки

Предложенные городом их не спасут

Проведение специальной военной операции и «закрытое небо» продолжают сказываться на севастопольском бизнесе. При сокращении туристического потока предприниматели вынуждены брать кредиты, чтобы не закрыться. Они просят большей помощи и поддержки от севастопольских властей.

В ходе круглого стола рестораторы отмечали, что у многих выручка упала в среднем на 50%, а у некоторых компаний и то больше. Они провели параллель с Сочи, где кафе и рестораны работают в полную силу и зарабатывают, а севастопольские вынуждены ходить «с протянутой рукой», говорится в сюжете телеканала «НТС».

«С того момента, когда мы начали обращаться и по сегодняшний день, могу вам точно сказать, что четыре предприятия закрылись. И они не просто закрылись, а продают свои активы полностью. Это та стадия бизнеса, когда уже нет ни одной надежды его вытянуть, и просто продают. И дальше с каждым днем количество подобного рода предприятий будет увеличиваться, если мы не рассмотрим те меры, которые помогут нам удержаться», — высказалась председатель Союза рестораторов Севастополя Мария Флоринская.

Рестораторы отмечали, что пока анонсированная мера об отмене оплаты аренды летних веранд вступила в силу, многим пришлось заплатить за летние площадки, так как срок стоял до 1 июня. В правительстве им пообещали учесть этот платеж за следующий год, но многие не уверены, что проработают до этого периода.

Еще ряд принятых городскими властями мер они назвали «вредными», так как предусматривают отсрочку, соответственно двойную оплату осенью.

«Когда эта отсрочка заканчивается, мой платеж увеличивается на период отсрочки. Если раньше в месяц платил 100 тысяч, грубо говоря, то, на полгода взяв отсрочку, мне эти полгода распишут на оставшиеся полгода. И когда я вынужден буду вернуться к платежам, мой платеж будет составлять уже не 100, а 250 тысяч в месяц. Учитывая, что сегодня предприятия находятся в упадке. Соответственно, мы недополучаем прибыль, соответственно, когда мы выходим из этого пике, нам надо больше платить, а платить нечем», — пояснил предприниматель Федор Старовойтов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников предложил несколько мер поддержки, не требующих бюджетных средств. Например, наложить квоты на востребованные продукты, чтобы снизить цену закупок товаров. Либо организовать гастрономический фестиваль с доступными ценами, на который с радостью пойдут и местные жители.

Он порекомендовал и самим рестораторам подстраивается к изменившемуся миру и менять схему работы.

Представители севастопольского бизнес-сообщества разработали свой список мер поддержки, которые помогут крупным налогоплательщикам региона спасти свое дело. Как пример журналисты телеканала приводят помощь, которую оказывало государство по во время ковидных ограничений: из госбюджета выделялись деньги для погашения кредитов при условии сохранения рабочих мест. Просили предприниматели также максимально снизить все налоговые начисления. Либо продлить отсрочку, хотя бы, до следующего сезона.

Напомним, правительство Севастополя приняло решение освободить кафе и рестораны до конца года от арендной платы за летние площадки.

Ольга Сурикова