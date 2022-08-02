В Севастополе женщина перевела мошенникам почти миллион рублей

Полиция не перестает предупреждать

В Севастополе местная жительница поверила дистанционному мошеннику и перечислила ему почти миллион рублей.

«Днем 59-летней жительнице Севастополя позвонил неизвестный, который представился сотрудником регионального коммерческого банка и убедил ее перечислить кредитные денежные средства на продиктованный им банковский счет якобы для сохранности», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Женщина выполнила все инструкции звонившего и лишилась более 900 тысяч рублей.

Полиция Севастополя напоминает гражданам, что сейчас звонки о якобы возникших проблемах с банковским счетом поступают исключительно от мошенников.

Напомним, житель Севастополя взял кредит и перевел мошенникам 1 миллион 119 тысяч рублей.

Ольга Сурикова