Дело о продаже катера «Юпитер» вернут на новое рассмотрение

Резонансный спор о законности сделки по продаже пассажирского катера «Юпитер» возвращается в Севастополь: кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает ForPost.

Речь идёт о сделке 2020 года, по которой ГУП «Севастопольский морской порт» продал частному предпринимателю теплоход за 2,615 млн рублей при оценочной стоимости в 8,75 млн. При этом, по данным суда, перед продажей судно оценили с износом в 90% и указали необходимость докового ремонта на сумму от 7,5 млн, но расчёты этих затрат документально не подтверждались.

С требованием аннулировать сделку выступила транспортная прокуратура. Суды первой инстанции встали на её сторону, постановив вернуть катер предприятию, а деньги — покупателю. Однако предприниматель с этим не согласился, ссылаясь на добросовестность сделки и значительные вложения в ремонт, освидетельствование и лицензирование судна.

Ответчики также указывали, что сделку одобрили в профильном департаменте правительства города и что срок исковой давности якобы истёк. Кассационная инстанция приняла во внимание эти доводы, отменила предыдущие решения и распорядилась направить дело на новое рассмотрение.

Таким образом, процесс возвращается в Севастополь и может затянуться на месяцы. Это происходит на фоне дефицита собственных катеров у города: пассажирские перевозки во многом держатся на арендуемых у частников судах, за которые бюджет платит миллионы.

Напомним, два новых катера для Севастополя и один из старых, проходящих ремонт, могут выйти на линию до конца 2025 года.

Дмитрий Островский

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