В Евпатории прошли масштабные соревнования по плаванию: вместе стартовали ветераны и дети

В бассейне реабилитационного центра «Возрождение» 12 и 13 июля состоялись сразу два крупных турнира: «Кубок Тавриды» в категории «Мастерс» и второй этап «Кубка Чёрного моря». Соревнования собрали почти 600 участников из разных регионов страны и были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Особенность турнира — объединённые старты ветеранов спорта и юных пловцов, что стало возможным впервые. В категории «Мастерс» соревновались около 100 опытных спортсменов, среди которых команда СК «Таврида Мастерс» под руководством Александра Львова. Самые возрастные участники — Владимир Бурцев, Зинаида Трубникова и Владимир Коротков — были награждены почётными грамотами.

Юношеский этап «Кубка Чёрного моря» собрал более 500 пловцов. В эстафете «дети против ветеранов» страсти кипели нешуточные — именно она стала самым азартным и зрелищным моментом турнира. В мероприятиях участвовали спортсмены из Крыма, Севастополя, Донбасса, Краснодарского края, Москвы, Петербурга, Самары и других городов, включая Ангарск и Великий Новгород.

Фото: пресс-служба СК Таврида Мастерс

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