Фермеры уничтожают кур-несушек из-за обвала цен на яйца

В ряде регионов России фермеры начали массово избавляться от кур-несушек на фоне обвала цен на яйца и падения рентабельности бизнеса. Представители отрасли сообщают о крупных убытках, а зоозащитники — о бесчеловечном обращении с сельхозживотными. Об этом пишет газета «Известия».

В Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике из-за долгов перед поставщиками кормов без еды остались около 150 тысяч кур. Птицы начали поедать друг друга, часть из них погибла. Поставка кормов и выплата зарплат сотрудникам оказались парализованы после ареста счетов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за прошлый год составила 445 млн рублей, чистая прибыль — 7,9 млн. Сейчас птицефабрика выставлена на продажу за 280 млн.

Другой случай произошёл в Удмуртии — около 3 тысяч кур были выброшены из фуры на территорию полуразрушенной фермы без ограждений. Птицы разбежались по ближайшему селу и начали гибнуть от голода. Личность владельца груза не установлена.

В Ассоциации «Народный фермер» заявили, что фермеры вынуждены массово сокращать поголовье. Цены начали падать ещё до Пасхи, но особенно резко — в июне. Яйцо первой категории на оптовом рынке стоило около 2 рублей при себестоимости 4–5. Сейчас цена немного восстановилась до 3,5 рубля, но это по-прежнему ниже затрат на производство.

По словам главы Росптицесоюза Галины Бобылевой, резкое падение цен вызвано перепроизводством — в первом полугодии выпущено более 1 млрд яиц сверх прошлогоднего показателя. Также влияет сезонность: летом несушки в частных хозяйствах работают в два раза продуктивнее. На рынок хлынуло яйцо из ЛПХ, на которые приходится до 20% объёма.

В Минсельхозе заявили, что официальной информации о сокращении поголовья в сельхозорганизациях у них нет. При этом признают влияние сезонного фактора и переизбытка предложения. Сейчас ведомство готовит меры поддержки — в том числе продвижение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между производителями и сетями. Также обсуждается расширение господдержки: субсидии, льготные кредиты, инвестиционные программы.

Представители фермерских объединений уверены, что без стабильных условий работы отрасль ждёт спад. Как отметил зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова, держать бизнес в убыток несколько месяцев подряд просто невозможно.

Зоозащитники также требуют перемен. По словам активиста Кирилла Горячева, сельхозживотные остаются самой незащищённой категорией. «К ним относятся как к мусору. Примеры из Удмуртии и Краснодарского края — результат полной безнаказанности бизнеса», — заявил он. Сейчас в Общественной палате совместно с правительством обсуждается концепция ответственного отношения к животным, включая сельхозптицу и скот.

Эксперты считают, что ситуация может выровняться осенью. Однако без системных мер, включая законодательное регулирование контрактов между аграриями и ритейлом, риски коллапса в отрасли сохраняются.

Напомним, в конце 2023 года Россия столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца. В некоторых регионах розничная стоимость десятка доходила до 130–150 рублей. Причинами стали вспышки птичьего гриппа, рост себестоимости кормов и логистики, а также сокращение поголовья несушек. К ситуации подключились власти: Минсельхоз расширил квоты на импорт, а крупные сети ввели ограничения на продажу яиц в одни руки. К марту 2024 года цены начали снижаться.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города