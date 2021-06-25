В Севастополе выявлен индийский штамм коронавируса

Новая – старая хворь может быть побеждена спутником

О том, что причиной роста заболеваемости коронавирусом в Севастополе может быть появление нового более агрессивного штамма вируса, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

«Резкий всплеск заболевших коронавирусом в Севастополе, предположительно, связан с циркуляцией нового более агрессивного штамма вируса, чем раньше. Столь резкую динамику характеризует как раз агрессивность индийского штамма. Исходя из характеристик, мы предполагаем, что это он», — сказал Кулагин.

По его мнению, выходом из сложившейся ситуации является увеличение темпов вакцинации населения.

«Населению нужно вакцинироваться, тогда город избежит новых ограничительных мер. Другого пути борьбы с коронавирусом я не вижу. Вирус все время мутирует. Готовность к любым штаммам обеспечивает только вакцина», — подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, по его словам, в городе вступил в силу указ губернатора, согласно которому до 16 июля при заселении в гостиницу нужно предъявить ПЦР-тест, медицинский сертификат о наличии прививки или справку о наличии антител, после 16 июля – только сертификат о прохождении вакцинации или справку о наличии антител. ПЦР-тест уже приниматься не будет.

С начала пандемии всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией более 15,9 тыс. человек, выздоровели — 14,4 тысячи, умерли – 717.

Ранее горожане рассказали «Севкору» зачем прививаются.

Дмитрий Островский

Фото: pixabay.com