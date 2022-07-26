Что будет необычного на День флота в Севастополе

Узнаете, кто такие хайдайверы

В Севастополе 31 июля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота.

Начнется этот день с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов.

После этого традиционно пройдет возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. На Графской пристани состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей.

Кроме того, в этот день патрульному катеру Крымской военно-морской базы будет присвоено почетное наименование «Капитан 1-го ранга Андрей Палий».

«Большая часть мероприятий в этом году проходит на Графской пристани. Это и торжественная встреча командующего, который примет участие в обходе кораблей, и присвоение катеру имени Андрея Палия. При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской будут носить протокольный характер. Севастопольцев мы приглашаем вечером на праздничный салют», — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Кроме того, в День Военно-Морского Флота жители и гости города смогут посетить соревнования хайдайверов. Данное мероприятие появилось в программе вместо ранее озвученного концерта на площади им. П.С. Нахимова.

Завершится День Военно-Морского Флота праздничным артиллерийским салютом и фейерверком в Севастопольской бухте – он пройдет с 22:00 до 22:30.

Военно-спортивного праздника с парадом кораблей в этом году снова не будет.

Ольга Сурикова