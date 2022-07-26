Пострадавшему от укуса собаки мальчику хозяева животного выплатят компенсацию

Пес напал в жилом дворе

В Севастополе родители ребенка, на которого набросилась и укусила собака, через суд добились выплаты сыну моральной компенсации. Спустя год.

Инцидент произошел в июле 2021 года, когда мальчик 2008 года рождения гулял во дворе своего дома. В это время на него напала собака, которую там же без поводка и намордника выгуливала хозяйка. Животное укусило ребенка за ногу.

Суд удовлетворил иск матери пострадавшего и взыскал с хозяйки собаки 30 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, недавно в селе Орлином 17 мая соседская собака покусала 11-летнего мальчика.

Ольга Сурикова