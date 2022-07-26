Севастопольская спортсменка стала лучшей на межгосударственном турнире по борьбе

Мастер спорта Кристина Михнева взяла золото на межгосударственном турнире по борьбе среди юниорок до 24 лет памяти Героя Советского Союза Н. Ф. Королева, который проходил в белорусском Могилеве.

В финале Кристина в весовой категории до 57 кг поборола москвичку Марию Бузарову. В этой же весовой категории выступила ещё одна спортсменка из Севастополя — Екатерина Нагорная.

Ей удалось взять одну схватку, после которой Нагорная соревновалась с Михеевой, где уступила будущей золотой медалистке.

Всего в турнире приняли участие 62 спортсменки из Белоруссии и России. Были разыграны 10 комплектов наград. Россиянки завоевали 14 медалей – 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

Напомним, в июне в Севастополе определили самого сильного борца сумо.

Островский Дмитрий